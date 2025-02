Lupo intrappolato nelle campagne di Pianopoli, liberato dai Carabinieri Forestale

Condividi

I Carabinieri Forestale sono stati impegnati in località “Gaccia” del comune di Pianopoli, per liberare un lupoin stato di sofferenza che si dimenava per svincolarsi daun laccio posizionato su una rete metallica, a cui era rimasto accalappiato con spalla e collo.

A seguito di allertamento della centrale operativa 112, la pattuglia del Nucleo Carabinieri Forestale di Sersalein servizio di emergenza ambientale (1515) è sopraggiunta sul luogo segnalato, riscontrando la presenza di un esemplare di “canis lupus italicus” dal classico pelo grigio-marrone intrappolato nei pressi di una rete metallica di un fondo agricolo, verificando il suo apparente stato fisico e constatando che si trattava di una non facile operazione, in quanto il selvatico era bloccato da un cavo metallico a cappio che minacciava di stritolarlo ad ogni suo tentativo di divincolarsi.

Il successivo intervento di personale esperto faunistico del Reparto Biodiversità dei Carabinieri coadiuvato da veterinari del Centro di Recupero Animali Selvatici (CRAS) di Catanzaro, con l’ausilio di torce per il sopraggiunto buio, ha consentito di effettuarel’avvicinamento in sicurezza per evitare istintive reazioni aggressive dell’impaurito animale, di disincagliarlo dal tirante a cui era imprigionato e – dopo intervento specialistico di sedazione e medicazione – di reimmetterlo in natura, facendogli riconquistare la libertà.

In corso ulteriori approfondimenti da parte dei Carabinieri della specialità forestale, intervenutinell’occasione unitamente ai militari della locale Stazione di Pianopoli, per accertare la dinamica e risalire all’autore del gesto compiuto con un cappio a nodo scorsoio in acciaio, trappola rudimentale sovente utilizzata per la cattura illegale di fauna.

La fauna selvatica omeoterma è tutelata non solo da leggi nazionali e regionali ma anche da direttive e regolamenti europei, che sottolineano l’ampia valenzadel patrimonio faunistico anche oltre i confini di ciascuna nazione. Infatti, gli animali selvatici rivestono un ruolo ecologico all’interno degli ecosistemi naturali e nel contesto agrosilvopastorale che non può essere depauperato. In tale ottica le norme disciplinano le modalità di prelievo delle varie specie cacciabili, vietando mezzi di cattura non selettivi (es. reti, trappole, etc.) e mezzi di richiamo elettroacustici. In particolare il lupo grigio (anche detto lupo comune) è considerato una specie faunistica rigorosamente protetta, del quale è quindi vietata la caccia e la cattura in qualsiasi forma.