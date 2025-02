Lamezia, furto ai danni della Sud Lavaggio SRL nell’area industriale. Butera e Figli: “Tempestivo l’intervento delle Forze di Polizia”

Condividi

Lamezia Terme. Ancora una volta un furto, ancora una volta ad essere preso di mira è l’impianto Sud Lavaggio SRL, azienda specializzata nel lavaggio e nella sanificazione di veicoli industriali da oltre quarant’anni nel lametino di proprietà della famiglia di Antonio Butera.

La notte scorsa, infatti, alcuni malviventi sono riusciti a introdursi all’interno dell’impianto di recente apertura nella zona industriale Papa Benedetto XVI. Tempestivo l’intervento del Comando della Polizia di Stato di Lamezia Terme, a seguito dell’allarme lanciato dai proprietari.

“Desideriamo esprimere il nostro più sentito ringraziamento e profonda stima per l’intervento tempestivo e risolutivo del Comando di Polizia di Lamezia Terme, che nella notte scorsa ha dimostrato ancora una volta il suo straordinario impegno a tutela della sicurezza del territorio. Intorno all’1:50 alcuni ladri hanno tentato un furto presso il nostro impianto nella zona industriale. Al rapido intervento delle pattuglie, giunte in pochi minuti dopo la segnalazione e l’attivazione del sistema di allarme, è stato possibile scongiurare conseguenze ben più gravi. Anche la Sicurtransport ha prontamente operato sul posto, contribuendo a mettere in fuga i ladri” – fa sapere Butera.

Sebbene i danni subiti dall’attività siano significativi, l’intervento della Polizia ha evitato il peggio, dimostrando la grande professionalità e dedizione degli agenti nel contrastare atti criminosi che minacciano il tessuto economico e sociale della città.

Un segnale forte per la legalità e la sicurezza, specialmente in un contesto delicato come quello vissuto dall’imprenditore Butera, presidente dell’Associazione Antiracket Lametina Ala, già bersaglio di intimidazioni in passato.

“Siamo stati colpiti ma non ci pieghiamo e continuiamo a resistere con il sostegno delle forze dell’ordine e di tutti i cittadini onesti” – è il messaggio dell’imprenditore.