Maida, arrestato 25enne per spaccio di droga

Prosegue incessante l’azione di controllo del territorio da parte dei Carabinieri della Compagnia di Girifalco. L’attenzione dei reparti capillarmente diffusi sul territorio è rivolta a molteplici aspetti dei diversi settori dell’illegalità.

Nei giorni scorsi i Carabinieri della Stazione di Maida durante un normale servizio di controllo del territorio, hanno tratto in arresto un soggetto 25enne del luogo, con precedenti di polizia.

Giunti presso l’abitazione del giovane a seguito di segnalazione di una lite, i militari operanti, insospettiti dal nervosismo ingiustificato dell’uomo e dal forte odore di verosimile sostanza stupefacente, hanno approfondito ulteriormente il controllo. A seguito quindi di accurata perquisizione personale e locale, il

giovane è stato trovato in possesso di 3.100 gr. di sostanza stupefacente del tipo Marijuana in parte suddivisa in buste di plastica termosaldate e recipienti in vetro.

Per l’uomo è scattato quindi l’arresto in flagranza con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Dopo gli adempimenti di rito lo stesso è stato tradotto presso il proprio domicilio a disposizione dell’AG.

Le sostanze stupefacenti, sotto sequestro, verrà analizzata presso i laboratori competenti.

Il procedimento penale si trova ancora nella fase delle indagini preliminari.