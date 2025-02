Serra San Bruno, un arresto per detenzione e porto illegale di armi e munizioni

Condividi

Nell’ambito dei servizi di controllo del territorio, disposti dal Questore della Provincia di Vibo Valentia e finalizzati ad una sempre maggiore prevenzione di forme di criminalità diffusa, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un uomo, colto in flagranza di reato, per detenzione e porto illegale di armi e munizioni.

L’attività è stata condotta dalla Squadra Volante del Commissariato di Serra San Bruno, che, durante un servizio di controllo del territorio, procedeva al fermo di un veicolo sospetto.

L’atteggiamento particolarmente agitato del conducente, insieme alla circostanza che dietro il sedile anteriore era presente un sacco in nylon la cui sagoma, verosimilmente, poteva essere ricondotta a quella di un’arma lunga, induceva gli operatori di P.S. ad approfondire il controllo.

La successiva perquisizione veicolare consentiva così il rinvenimento di un fucile tipo doppietta e di 15 cartucce inesplose di diverse marche e colori.

Inoltre, all’interno del vano portaoggetti di uno sportello lato passeggero veniva trovato un proiettile calibro 7,65 perfettamente conservato, mentre dal lato del conducente i poliziotti rinvenivano un coltello affilato di 16,5 cm, di cui 7 di lama a punta.

Dopo i primi accertamenti condotti dagli agenti, anche con l’ausilio della squadra di Polizia Giudiziaria intervenuta, il soggetto, che non forniva plausibili giustificazioni circa il possesso del materiale rivenuto e posto in sequestro, veniva arrestato e sottoposto alla misura degli arresti domiciliari su disposizione dell’Autorità Giudiziaria procedente.

L’arresto veniva in seguito convalidato dal Giudice per le indagini preliminari, che, in accoglimento della richiesta formulata dall’Ufficio di Procura, disponeva nei confronti dell’autore del reato la misura cautelare degli arresti domiciliari. Lo stesso dovrà rispondere per i reati di detenzione e porto di arma clandestina e ricettazione, nonché per i reati di detenzione abusiva di armi e porto di armi od oggetti atti ad offendere.

L’operazione, condotta sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Vibo Valentia, si inserisce in una più ampia attività della Polizia di Stato volta alla prevenzione e repressione dei reati con l’obiettivo di garantire la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica.

Si specifica che i provvedimenti adottati in fase investigativa e/o dibattimentale non implicano alcuna responsabilità dei soggetti sottoposti ad indagini ovvero imputati e che le informazioni sul procedimento penale in corso sono fornite in modo da chiarire la fase in cui il procedimento pende e da assicurare, in ogni caso, il diritto della persona sottoposta ad indagini e dell’imputato a non essere indicati come colpevoli fino a quando la colpevolezza non è stata accertata con sentenza o decreto penale di condanna irrevocabili.