A San Pietro Lametino distrutto dalle fiamme mezzo di azienda rifiuti

Squadre dei vigili del fuoco del Comando di Catanzaro, distaccamento di Lamezia Terme con supporto di Autobotte, sono intervenute questa notte in Loc. Prato, SP113 nella zona industriale di San Pietro Lametino per incendio automezzo di proprietà di una Ditta operante nel settore del Recupero e Valorizzazione Rifiuti.

Il rogo ha interessato un camion cassonato andato completamente distrutto. Intervento dei vigili del fuoco è valso alla completa estinzione delle fiamme evitando il propagarsi delle stesse ai mezzi parcheggiati nelle vicinanze ed alla messa in sicurezza del sito. Sul posto polizia di stato del commissariato di Lamezia Terme e polizia scientifica per gli adempimenti di competenza.

Ulteriori accertamenti in corso circa l’origine del rogo al momento nessuna ipotesi viene esclusa. Non si registrano danni a persone