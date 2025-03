A Cotronei due persone denunciate per abusivismo edilizio

Condividi

Nella mattinata odierna, i militari della Stazione Carabinieri di Cotronei, nell’ambito dei servizi di controllo del territorio del comune di Cotronei, deferivano in stato di libertà due persone del posto, una 44enne e un 58enne, per abusivismo edilizio.

I militari, nel corso di un controllo presso una abitazione sita alla località “Bisciglietta”, agro del comune di Cotronei riscontravano come i proprietari, aveva creato una strada in cemento armato della lunghezza complessiva di metri 100 circa, larghezza 5 metri ed altezza 10 cm circa, un muro in cemento armato con struttura in ferro, della lunghezza complessiva di 19,60 metri, altezza di 1,45 metri e larghezza 30 centimetri, posato su una fondazione di cemento armato con un’altezza di 25 cm e larghezza di 1,20 metri; un cordolo in cemento armato che delinea il lato destro della strada realizzata, della lunghezza di metri 23.00, larghezza 25 centimetri e altezza 20 centimetri.

Tutte le opere sono state costruite in assenza delle previste autorizzazioni, in violazione delle norme di legge sia edilizie e ambientali. Al termine degli accertamenti, i militari hanno posto sotto sequestro preventivo le opere abusive.

Continuano quindi i controlli dell’Arma dei Carabinieri mirati al contrasto di questa tipologia di reati e finalizzati alla prevenzione del deturpamento naturale e tutte le forme di inquinamento ambientale.