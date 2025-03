Aggredita troupe di Striscia la Notizia a Montepaone

Condividi

“Michele Macrì è a Montepaone (Catanzaro) per occuparsi di trasporti sanitari mediante ambulanza. Nella regione Calabria, infatti, – si legge sul sito ufficiale della trasmissione – alle imprese funebri è vietato l’esercizio di ambulanza. Un’attrice del tg satirico, fingendosi una badante che deve riportare a casa una donna dall’ospedale, si mette in contatto con un’impresa che svolge entrambe le attività e che conferma la disponibilità del servizio di trasporto.

L’inviato del tg satirico decide di andare a fare visita a queste persone che affermano di essere in regola con le norme regionali. Ma quando Macrì cerca di proseguire l’intervista, l’uomo perde la pazienza, prende una damigiana di vetro e la scaglia violentemente contro l’operatore prendendosela anche con una seconda operatrice.

Infine, quando la troupe entra in macchina per allontanarsi, un ragazzo si sporge all’interno dell’auto e in tono minaccioso afferma: «Vi vengo a prendere sotto casa»”.