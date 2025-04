Bimbo di 5 mesi muore all’ospedale di Cosenza, la Procura ha avviato indagine

Condividi

La Procura di Cosenza ha avviato un’indagine per la morte di un bambino di cinque mesi avvenuta nell’ospedale dell’Annunziata di Cosenza. Sono stati iscritti sei medici nel registro degli indagati, tutti coinvolti nelle cure del piccolo.

Il bambino era stato trasferito dall’ospedale di Corigliano Rossano a Cosenza dopo aver accusato un malessere. I genitori del piccolo hanno presentato un esposto per chiarire i tempi e i modi della vicenda e per capire se sia stato fatto tutto il possibile per salvare la vita del loro figlio.

La Procura ha disposto il sequestro della cartella clinica del bambino e oggi sarà eseguita l’autopsia per stabilire le cause della morte. I genitori del piccolo chiedono di chiarire i passaggi avvenuti nei tre ospedali coinvolti nella vicenda e di capire se ci siano stati dei ritardi nelle cure.