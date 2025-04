Danneggiata auto di Andrea Agostinelli, presidente dell’Autorità di sistema portuali dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio

Condividi

Danneggiata a San Ferdinando l’auto di Andrea Agostinelli, presidente dell’Autorità di sistema portuali dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio.

È stato lo stesso presidente ad accorgersi del danno ed ha subito presentato la denuncia ai carabinieri.

Sono in corso le indagini per risalire ai responsabili e al vaglio ci sono anche le telecamere di videosorveglianza della zona.

La solidarietà di Forza Italia Calabria

La Segreteria provinciale di Reggio Calabria e la Segreteria regionale della Calabria di Forza Italia, in tutte le loro componenti, unitamente a ciascun sindaco azzurro, in particolar modo quelli che rappresentano i Comuni del Porto, Gioia Tauro, San Ferdinando e Rosarno, condannano fermamente il vile gesto intimidatorio perpetrato ai danni del Presidente dell’Autorità di sistema portuale dei Mari Tirreno meridionale e Ionio, Andrea Agostinelli.

Qualsiasi atto di violenza e di oltraggio rivolto ai rappresentanti dello Stato, delle Istituzioni, rappresenta un insulto all’intero territorio; un territorio che con ogni mezzo da tempo contrasta ogni tipo di manifestazione di criminalità. Forza Italia crede fermamente che la dignità dei nostri cittadini e l’onestà della stragrande maggioranza degli stessi rappresentino l’antidoto contro ogni tentativo di reviviscenza dei fenomeni criminali. Gesti come quello subito dall’Ammiraglio Agostinelli non possono che essere condannati con determinazione, nell’auspicio che le forze dell’ordine individuino prima possibile i motivi ed i responsabili dell’accaduto, assicurandoli alla giustizia.

La solidarietà di Calabria e Uiltrasporti Calabria

La Uil Calabria e la Uiltrasporti Calabria esprimono la propria ferma condanna per il vile atto intimidatorio perpetrato ai danni del presidente dell’Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio, Andrea Agostinelli. Il danneggiamento della sua automobile personale, avvenuto nei pressi della sua abitazione a San Ferdinando, rappresenta un gesto gravissimo che colpisce non solo la sua persona, ma l’intera comunità istituzionale, il sistema portuale calabrese e tutti coloro che lavorano con onestà per lo sviluppo del territorio.

In una regione che ogni giorno combatte contro ritardi infrastrutturali, diseguaglianze sociali e le ombre della criminalità, questi atti non possono e non devono trovare spazio. Essi rappresentano tentativi di intimidazione che vogliono minare alla radice la fiducia dei cittadini verso le istituzioni, verso chi, come il presidente Agostinelli, è impegnato nella gestione di un’infrastruttura strategica per il futuro economico della Calabria e del Mezzogiorno.

Il porto di Gioia Tauro e l’intero sistema portuale calabrese costituiscono asset fondamentali per la crescita del nostro territorio. Proprio per questo, chi tenta di ostacolarne il rilancio agisce contro la Calabria intera, contro il lavoro dignitoso, contro l’occupazione stabile, contro la legalità.

In un momento in cui si attendono le ricadute positive della Zes unica, del Pnrr, di investimenti pubblici e privati, occorre ribadire con forza che non ci può essere sviluppo senza sicurezza, né crescita senza legalità. La presenza dello Stato e delle istituzioni deve essere rafforzata, e chi riveste ruoli pubblici deve poter operare senza subire minacce, pressioni o violenze.

La Uil Calabria e la Uiltrasporti Calabria esprimono piena solidarietà e vicinanza umana e istituzionale al presidente Agostinelli, e auspica che le autorità giudiziarie e investigative possano fare piena luce sull’accaduto nel più breve tempo possibile, assicurando alla giustizia i responsabili di questo atto vile e intollerabile.

La Calabria che vogliamo costruire è una Calabria libera, trasparente, democratica. Una terra in cui chi lavora per il bene comune non deve temere, ma essere sostenuto da una rete di istituzioni, cittadini e forze sociali che credono nel valore della legalità.