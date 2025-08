Lamezia, gravi disordini all’interno di un locale, emesso DACUR nei confronti di un 57enne

Condividi

Personale del Commissariato di P.S. di Lamezia Terme ha notificato un provvedimento di D.A.C.U.R. (Divieto di Accesso alle Aree Urbane), ai sensi dell’art. 13-bis del D.L. 14/2017, emesso dal Questore di Catanzaro nei confronti di un 57 lametino, con numerosi precedenti penali e di polizia, tra cui plurime fattispecie di reati contro la persona, che il 25 luglio scorso si è reso responsabile di comportamenti aggressivi e minacce gravi all’interno di un esercizio pubblico situato nel centro di Lamezia Terme.

L’intervento è stato originato da una segnalazione al 112 da parte di un uomo, il quale riferiva di essere stato minacciato e aggredito,dapprima verbalmente e poi fisicamente, da un soggetto, allo stesso legato da rapporti familiari, che si era introdotto all’interno del locale dove il segnalante prestava la propria attività lavorativa.

Sul posto, gli operatori della Squadra Volante hanno raccolto la testimonianza della vittima e dei presenti, accertando che l’aggressore, nel frattempo allontanatosi, aveva usato violenza contro un dipendente del locale, in orario di apertura e alla presenza degli avventori, gravemente allarmati dall’episodio.

Considerata la gravità del comportamento e il pericolo per la sicurezza pubblica, la Divisione Anticrimine della Questura ha istruito il provvedimento di D.A.C.U.R., che vieta all’indagato di accedere ai locali pubblici o esercizi analoghi nelle immediate vicinanze del luogo di commissione del reato per la durata di treanni, oltre al divieto di stazionare nelle vicinanze, nonché degli altri esercizi e locali pubblici siti nelle zone o vie circostanti di Lamezia Terme rispetto al luogo dell’aggressione, ubicato nella zona della cosiddetta “movida” cittadina.

L’adozione del provvedimento da parte del Questore di Catanzaro, si colloca nell’ambito di una strategia di costante attenzione operativa verso luoghi di aggregazione della città e presso locali pubblici, al fine di garantire la sicurezza della cittadinanza e il contrasto di comportamenti violenti e minacciosi.