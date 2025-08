Nel crotonese controlli nel settore agricolo, denunciato imprenditore ed elevata sanzione di 20mila euro

Condividi

Nella mattinata del 1° agosto 2025, a Cotronei (KR), i Carabinieri della locale Stazione, unitamente ai militari del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro (NIL) di Crotone, hanno condotto un mirato servizio di controllo nell’ambito della campagna straordinaria finalizzata al contrasto delle irregolarità nel settore agricolo. Tale attività, disposta a livello provinciale, si inserisce in un più ampio dispositivo di prevenzione e vigilanza attuato dall’Arma dei Carabinieri, con il costante coordinamento della Procura della Repubblica di Crotone, diretta dal Procuratore Domenico GUARASCIO.

L’ispezione, effettuata presso un’azienda agricola operante nel settore dell’allevamento bovino, ha consentito di riscontrare gravi violazioni in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, previste dal D.Lgs. 81/2008. In particolare, è stata accertata la violazione dell’art. 18, comma 1, lettera g) (mancata sorveglianza sanitaria dei lavoratori), con conseguente deferimento in stato di libertà del titolare per le ipotesi di reato previste dalla normativa vigente.

Contestualmente, sono state elevate sanzioni amministrative per un importo complessivo di 19.500,00 euro per violazioni riconducibili all’art. 3, comma 3, del D.L. 12/2002 (impiego di lavoratori irregolari), all’art. 14 del D.Lgs. 81/2008(provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale) e al già citato art. 18, comma 1, lett. g), del D.Lgs. 81/2008. Alla luce delle gravi irregolarità emerse, l’attività agricola è stata sospesa sino all’avvenuta regolarizzazione e al pagamento delle sanzioni comminate.

L’operazione odierna conferma l’impegno sinergico e costante dell’Arma dei Carabinieri, che attraverso la stretta collaborazione tra i reparti territoriali e i reparti specializzati, come il Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro, assicura un controllo capillare del territorio e il rispetto delle normative poste a tutela dei lavoratori. La campagna di controlli in corso ha l’obiettivo di garantire condizioni di lavoro sicure, contrastare il fenomeno del lavoro sommerso e promuovere una cultura della legalità nel comparto agricolo, settore strategico per l’economia locale ma talvolta esposto a pratiche irregolari.

L’attività si inserisce in un’azione più ampia di prevenzione e repressione delle violazioni in materia di lavoro, che proseguirà nei prossimi mesi con ulteriori verifiche in ambito provinciale, sotto il costante impulso e coordinamento della Procura della Repubblica di Crotone.