Nel crotonese denunciate 6 persone per abbandono di rifiuti

I Carabinieri della Stazione di Petilia Policastro hanno concluso un’articolata indagine in materia ambientale, denunciando alla Procura della Repubblica di Crotone sei soggetti ritenuti responsabili di abbandono illecito di rifiuti.

L’attività, che testimonia il costante impegno del Comando Provinciale dei Carabinieri di Crotone per la tutela del territorio e la salvaguardia dell’ambiente e della salute pubblica, ha preso avvio a seguito del rinvenimento di una vasta discarica abusiva presso l’ex isola ecologica comunale.

Attraverso un’approfondita analisi dei filmati di videosorveglianza, i militari sono riusciti a identificare distinti episodi di abbandono di rifiuti da parte di diversi soggetti. Nello specifico, l’indagine ha permesso di denunciare:

➢ 4 imprenditori locali, accusati di aver scaricato illecitamente rifiuti speciali non pericolosi, come materassi, divani e parti di carrozzeria, provenienti dalle loro attività commerciali.

➢ 2 privati cittadini, per aver abbandonato in loco dei rifiuti domestici.

A tutti i soggetti è stato notificato un verbale di prescrizione ambientale, che ha portato al ripristino dei luoghi da parte dei responsabili. Il Comando Stazione Carabinieri di Petilia Policastro ha inoltre sollecitato l’adozione da parte del Comune di misure più stringenti per completare la bonifica del sito.

Le indagini, in una costante azione di contrasto ai reati ambientali, sono coordinate dalla Procura della Repubblica di Crotone guidata dal Dott. Domenico GUARASCIO.

L’operazione conferma, ancora una volta, la ferma determinazione dell’Arma dei Carabinieri nel contrastare ogni forma di aggressione al patrimonio ambientale per la tutela del territorio e il contrasto a questa fenomenologia di reati; la repressione dei reati in materia di rifiuti rappresenta, infatti, un presidio fondamentale non solo per la salvaguardia dell’ecosistema e del paesaggio, ma anche per la tutela della salute dei cittadini e della qualità della vita nelle comunità locali.