Morti per botulino, sono 9 gli indagati

Paola (Cosenza) – Si allarga l’inchiesta della Procura di Paola sull’intossicazione da botulino legata al consumo di panini con salsiccia e cime di rapa acquistati da un venditore ambulante a Diamante. Gli indagati ora sono nove: tra loro figurano l’ambulante, tre responsabili delle aziende produttrici del lotto contaminato e cinque medici in servizio in due strutture sanitarie del Cosentino.

Il caso ha provocato la morte di Luigi Di Sarno, 52 anni, originario di Cercola (Napoli), e di Tamara D’Acunto, 45 anni. Altre 14 persone risultano ancora ricoverate all’ospedale di Cosenza.

L’inchiesta, coordinata dal procuratore di Paola, mira a fare luce sulle responsabilità lungo tutta la filiera: dalla produzione alla vendita, fino alla gestione clinica dei pazienti.