Reggio Calabria, donna di 57 anni trovata morta in casa

Una donna di 57 anni, di nazionalità romena, è stata trovata senza vita all’interno della sua abitazione in via Reggio Campi, a Reggio Calabria. A lanciare l’allarme è stata un’amica, preoccupata per il mancato contatto e per le condizioni di salute della donna, che recentemente stava affrontando alcune patologie.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia locale e il medico legale, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. La donna viveva da sola, sebbene in alcuni periodi ospitasse l’amica che ha dato l’allarme.

Considerate le circostanze del ritrovamento, il sostituto procuratore di turno è stato immediatamente informato e ha avviato le indagini, disponendo ulteriori accertamenti per chiarire le cause della morte. La salma è stata trasferita all’obitorio del Grande Ospedale Metropolitano ed è ora a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Non si esclude che nelle prossime ore venga disposta l’autopsia.