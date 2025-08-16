Tragedia nel cosentino, 14enne muore dopo una caduta con la bici elettrica

Condividi

LATTARICO (Cosenza) – Un ragazzo di 14 anni ha perso la vita nel pomeriggio di ieri a seguito di un incidente con la sua bicicletta elettrica. Secondo una prima ricostruzione, il giovane avrebbe tentato un salto da un muretto, ma avrebbe perso il controllo del mezzo finendo rovinosamente a terra.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i carabinieri, il medico legale e il magistrato di turno, che ha disposto l’apertura di un’inchiesta per accertare l’esatta dinamica dell’accaduto. È stata inoltre ordinata l’autopsia, che potrebbe essere eseguita già nelle prossime ore.

La notizia ha suscitato profonda commozione nella comunità. Numerosi i messaggi di cordoglio apparsi sui social in ricordo del giovane, che era conosciuto anche per la sua passione calcistica: indossava infatti la maglia del settore giovanile del Rende.

Il cordoglio di Sandro Principe, sindaco di Rende

“L’Amministrazione Comunale di Rende, con il Sindaco, la Giunta e l’intero Consiglio Comunale, esprime profondo dolore e cordoglio per la tragica scomparsa di Francesco, un ragazzo di soli 14 anni, avvenuta ieri, nel giorno dell’Assunta, a Lattarico, a seguito di un incidente con la bicicletta.

La comunità rendese si stringe con commozione attorno alla famiglia colpita da questa improvvisa e drammatica perdita, condividendo il lutto e il dolore per la morte di un giovane che, con passione e impegno, vestiva la maglia della squadra del Rende Calcio.

In questo giorno di festa, segnato da una tragedia così profonda, il pensiero e la vicinanza dell’intera città di Rende vanno ai genitori, ai familiari, agli amici e ai compagni di squadra, affinché possano trovare conforto nella solidarietà e nell’affetto della comunità.

Il Sindaco, la Giunta e l’intero Consiglio Comunale sottolineano come la perdita di una vita così giovane lasci un vuoto incolmabile e colpisca tutti nel profondo, unendo Rende e Lattarico in un abbraccio comune di cordoglio e preghiera”.