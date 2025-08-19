Rissa in spiaggia a Isola Capo Rizzuto: quattro feriti, uno in gravi condizioni

Condividi

ISOLA CAPO RIZZUTO – Momenti di paura sulla spiaggia di località Le Cannella, nel Crotonese, dove in una violenta rissa quattro persone sono rimaste ferite.Ad avere la peggio un giovane che, secondo quanto emerso dai primi accertamenti, avrebbe riportato una profonda ferita alla gola provocata da un’arma da taglio. Soccorso inizialmente all’ospedale di Crotone, il ragazzo è stato trasferito d’urgenza Catanzaro, dove si trova ricoverato in gravi condizioni.

Gli altri tre coinvolti, di età compresa tra i 22 e i 60 anni, hanno riportato lesioni meno gravi e sono stati trattenuti per cure all’ospedale di Crotone.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Secondo una prima ricostruzione, la lite sarebbe nata da un diverbio tra due uomini e, in pochi istanti, si sarebbe trasformata in una colluttazione che ha coinvolto altre persone presenti.

La scena ha seminato panico tra i bagnanti, molti dei quali si sono allontanati in fretta dalla spiaggia temendo ulteriori conseguenze.