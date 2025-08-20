A Locri controlli straordinari dei Carabinieri a Ferragosto, denunce e sanzioni per guida in stato di ebbrezza

Condividi

Durante il periodo delle festività di Ferragosto, i Carabinieri della Compagnia di Locri (RC), hanno intensificato i controlli sul territorio per garantire sicurezza e prevenire comportamenti pericolosi alla guida. L’attività, ha avuto come obiettivo principale la lotta all’abuso di alcol e sostanze che mettono a rischio l’incolumità di automobilisti e pedoni.

Nel corso dei servizi sono state identificate numerose persone e sottoposti a verifica diversi veicoli. In particolare, tre individui sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria poiché sorpresi alla guida con un tasso alcolemico superiore ai limiti consentiti dalla legge. Per altri due automobilisti, invece, è scattata la sanzione amministrativa per guida in stato di ebbrezza, con il conseguente ritiro della patente.

Il Ferragosto rappresenta tradizionalmente un momento di festa e aggregazione, ma purtroppo anche un periodo in cui si registrano comportamenti a rischio, soprattutto legati al consumo eccessivo di alcol. Proprio per questo motivo, i Carabinieri hanno predisposto un dispositivo straordinario di controllo, volto a prevenire incidenti e a garantire la tranquillità di residenti e turisti. L’Arma invita i cittadini alla prudenza e al senso di responsabilità, ricordando che mettersi al volante dopo aver bevuto non solo comporta conseguenze legali e amministrative, ma soprattutto può mettere in pericolo vite umane. I servizi di prevenzione e contrasto proseguiranno anche nei prossimi giorni, a conferma dell’impegno costante dei Carabinieri nel tutelare la sicurezza della comunità.

Si precisa che le persone coinvolte sono da ritenersi presunte innocenti fino a eventuale sentenza definitiva di condanna, nel pieno rispetto dei diritti dell’indagato e delle garanzie previste dal nostro ordinamento.