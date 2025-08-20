Giallo a Gioiosa Jonica, cadavere trovato in una stradina del centro storico

Condividi

GIOIOSA JONICA – Macabra scoperta questa mattina nel cuore del centro storico di Gioiosa Jonica, nella Locride. Alcune persone hanno rinvenuto il corpo senza vita di un uomo, avvolto in un lenzuolo sporco di sangue in più punti.

L’allarme è scattato dopo diverse telefonate al 112: sul posto sono subito intervenuti i carabinieri della Compagnia di Roccella Jonica e quelli della Stazione di Gioiosa, insieme ai sanitari del 118.

La zona è stata transennata in attesa dell’arrivo degli specialisti del Servizio investigazioni scientifiche del Comando provinciale di Reggio Calabria, chiamati a effettuare i rilievi.

Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Locri, puntano a chiarire l’identità della vittima e le cause del decesso, ancora avvolte nel mistero.