Isola Capo Rizzuto, muore Filippo Verterame, il 22enne accoltellato alla gola: la famiglia dona gli organi

È morto all’ospedale di Catanzaro, dove era ricoverato da alcuni giorni, Filippo Verterame, il giovane di 22 anni rimasto gravemente ferito con una coltellata alla gola al culmine di una violenta rissa scoppiata martedì scorso in località Le Cannella di Isola Capo Rizzuto.Dopo la dichiarazione di morte cerebrale, i familiari hanno compiuto un gesto di grande generosità, acconsentendo alla donazione degli organi.

Intanto proseguono le indagini sull’episodio: ieri i carabinieri hanno arrestato cinque persone con l’accusa di rissa aggravata. Secondo quanto emerso, lo scontro sarebbe nato da una lite tra due famiglie del posto, innescata da una manovra pericolosa compiuta da un veicolo guidato da uno dei coinvolti.