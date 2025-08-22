Tragedia a Catanzaro: bimbo di due anni muore investito da un furgone in retromarcia

Condividi

Un drammatico incidente si è verificato nel quartiere Janò di Catanzaro, dove un bambino di appena due anni ha perso la vita dopo essere stato investito da un furgone in manovra.

Secondo una prima ricostruzione, il piccolo si trovava nel cortile antistante la propria abitazione e stava giocando da solo, dopo essere sfuggito all’attenzione dei genitori. In quel momento il mezzo stava effettuando una retromarcia: il conducente, ignaro della presenza del bambino, non si sarebbe accorto dell’impatto.

L’uomo è stato successivamente rintracciato dalla Polizia di Stato nella sua abitazione. Alla notizia dell’accaduto avrebbe accusato un malore.

Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine per i rilievi e per ricostruire l’esatta dinamica della tragedia.