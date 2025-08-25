Tropea, uomo muore colpito da malore mentre tenta di sedare una rissa sul lungomare

Condividi

Tragedia la scorsa notte a Tropea, dove un uomo di 45 anni ha perso la vita a causa di un malore mentre cercava di placare una violenta rissa scoppiata sul lungomare della cittadina tirrenica.

Nel violento scontro è rimasto gravemente ferito anche un giovane, inizialmente soccorso al pronto soccorso di Tropea e successivamente trasferito all’ospedale di Catania per la gravità delle sue condizioni.

Secondo una prima ricostruzione, la lite sarebbe nata all’interno di un locale dove lavorava la vittima, per poi spostarsi all’esterno. Una decina di ragazzi avrebbero continuato a colpirsi con calci e pugni lungo il lungomare, fino all’intervento dell’uomo che, nel tentativo di riportare la calma, si è accasciato a terra colpito dal malore fatale.

Sull’episodio hanno avviato accertamenti i carabinieri della Compagnia di Tropea, che stanno raccogliendo testimonianze e analizzando le immagini delle telecamere di videosorveglianza per identificare i partecipanti alla rissa.

Le indagini sono coordinate dalla Procura della Repubblica di Vibo Valentia.