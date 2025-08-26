Nel catanzarese arrestato 37enne per violazione del divieto di avvicinamento

Condividi

Il 24 agosto u.s., in Pentone (CZ), i militari della locale Stazione Carabinieri, hanno arrestato un 37enne di origini straniere per la violazione della misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa.

L’uomo, già sottoposto alla predetta misura con l’obbligo di mantenere una distanza di almeno 500mt dalla moglie e dai figli, rientrato in Italia il 22 agosto u.s., si sarebbe presentato presso l’abitazione della donna, venendo accolto da quest’ultima con la quale era in contatto per ragioni di affidamento del figlio Comune.

Tuttavia, dopo alcuni giorni, la donna sarebbe stata costretta a richiedere l’intervento dei militari dell’Ama per una lite in corso con il marito, scaturita dall’eccessiva assunzione di alcol da parte dello stesso.

I Carabinieri, giunti immediatamente sul posto, rinvenivano l’uomo all’interno dell’appartamento in stato di alterazione psicofisico, procedendo immediatamente al suo arresto in flagranza per la violazione del provvedimento cautelare emesso nei suoi confronti.

L’arrestato, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato ristretto presso le camere di sicurezza fino all’udienza di convalida, all’esito della quale il Giudice, rimettendo in libertà l’uomo, ha ripristinato la misura cautelare in atto.

Il procedimento penale è tuttora pendente nella fase delle indagini preliminari e si presume la non colpevolezza fino sentenza di condanna definitiva.