Lamezia, investita da auto operatrice sanitaria all’uscita dall’ospedale

Condividi

Momenti di paura questa mattina a Lamezia Terme, in via Perugini, dove un’operatrice sanitaria dell’ospedale Giovanni Paolo II è stata travolta da un’auto mentre usciva dal nosocomio al termine del turno notturno.

La donna ha riportato ferite gravissime ed è stata immediatamente trasferita all’ospedale Pugliese Ciaccio di Catanzaro, dove è stata sottoposta a un delicato intervento chirurgico.

Sul luogo dell’incidente sono prontamente intervenuti i sanitari del Suem 118 e gli agenti della Polizia municipale.