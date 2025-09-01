HapuEditore

Nel reggino arrestato un uomo con pistola clandestina in auto
Cronaca reggio calabria

01 Set 2025
redazione Corriere di Lamezia
Un’arma clandestina pronta a sparare viaggiava nascosta a bordo di un’autovettura. A scoprirla sono stati i Carabinieri della Stazione di Rosario Valanidi che, nel corso di un servizio di controllo alla circolazione stradale in contrada San Nicola, hanno fermato un uomo e sottoposto il veicolo a una minuziosa perquisizione.

All’interno dell’auto i militari hanno rinvenuto una pistola calibro 38 special, marca Colt, con matricola abrasa, completa di dieci cartucce dello stesso calibro. Arma e munizionamento sono stati immediatamente sequestrati, assunti in carico e debitamente custoditi.

L’uomo, terminati gli accertamenti, è stato condotto presso la Casa Circondariale “G. Panzera” – plesso di Arghillà, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

L’episodio mette in evidenza la costante azione di prevenzione e contrasto dell’Arma dei Carabinieri, impegnata quotidianamente a garantire sicurezza sul territorio e a frenare la diffusione di armi clandestine, strumenti troppo spesso al centro di episodi di violenza. Ancora una volta si conferma il valore delle Stazioni Carabinieri, presidio di legalità e prossimità che, anche nei centri più piccoli, rappresentano un punto di riferimento concreto per la comunità e una presenza attenta al fianco dei cittadini.

Si precisa che la persona arrestata è da ritenersi innocente fino a sentenza definitiva, in virtù del principio di non colpevolezza.


