HapuEditore

Lamezia, crolla facciata laterale di edificio a quattro piani
Cronaca

Lamezia, crolla facciata laterale di edificio a quattro piani

02 Set 2025
redazione Corriere di Lamezia
Condividi

La squadra dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Catanzaro, distaccamento di Lamezia Terme, è attualmente impegnata in via Galluppi, nel comune di Lamezia Terme, a seguito del crollo della facciata laterale di un edificio di quattro piani fuori terra adibito a civile abitazione.

Lamezia, crolla facciata laterale di edificio a quattro pianiAl momento non si registrano feriti né vittime. Sul posto sono presenti anche i Carabinieri, la Polizia Locale, polizia di Stato e il personale sanitario del Suem 118.

Lamezia, crolla facciata laterale di edificio a quattro pianiI Vigili del Fuoco stanno operando per la messa in sicurezza dell’area e per effettuare le necessarie verifiche al fine di escludere la presenza di persone coinvolte.

Lamezia, crolla facciata laterale di edificio a quattro piani Lamezia, crolla facciata laterale di edificio a quattro piani

 

 

 

 


Condividi