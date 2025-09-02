Lamezia, crollo facciata edificio, sgomberate 8 famiglie

Condividi

Terminate le operazioni di verifica, è stato confermato che nessuna persona è rimasta coinvolta nel crollo.

I Vigili del Fuoco, coordinati dal funzionario ispettore antincendio Alessandro Vinci, stanno procedendo alla messa in sicurezza del sito e al controllo della rete elettrica, oltre a ulteriori verifiche sulla rete del gas al fine di scongiurare eventuali perdite.

Sono inoltre in corso accertamenti tecnico-strumentali congiuntamente agli enti preposti per valutare le condizioni della struttura e garantire la massima sicurezza dell’area.

Al momento sono 8 i nuclei familiari sgomberati tra quelli direttamente interessati dal crollo oltre ad alcune famiglie delle strutture adiacenti

Sul posto anche tecnici della rete gas per gli adempimenti di competenza