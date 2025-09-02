Minacce online a una giornalista reggina, indaga la Procura

Condividi

Reggio Calabria – Intimidazioni e minacce via social contro la giornalista dell’emittente televisiva LaC e vicedirettore del sito Il Reggino, Elisa Barresi. La cronista ha presentato denuncia alla Polizia postale e alla Questura di Reggio Calabria, dopo avere ricevuto su Instagram messaggi minatori da un profilo fake.

L’episodio risale al 22 agosto, la giornalista è stata contattata da un account anonimo che l’ha avvertita della diffusione di alcune sue foto manipolate. Le immagini, rubate dal web, erano state incollate su sfondi raffiguranti loculi cimiteriali, in un chiaro messaggio intimidatorio.

Il responsabile, oltre a diffondere i fotomontaggi, avrebbe tentato più volte di comunicare direttamente con la giornalista. Sulla vicenda è stata aperta un’inchiesta coordinata dalla Procura della Repubblica di Reggio Calabria.

Alla collega giunga la solidarietà e la vicinanza da parte della redazione del Corriere di Lamezia.