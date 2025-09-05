Simeri Crichi, Carabinieri arrestano 59enne per produzione e detenzione illecita di sostanze stupefacenti

Condividi

Nella mattina del 1 settembre 2025, i Carabinieri della Stazione di Simeri Crichi (CZ), coadiuvati da personale del Nucleo CC Cinofili di Vibo Valentia, hanno arrestato in flagranza del reato di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti un uomo 59enne del luogo, in quanto sorpreso in possesso di sostanza stupefacente del tipo cocaina e hashish, occultata nelle pertinenze della sua dimora.

L’arresto in flagranza di reato scaturisce da una perquisizione d’iniziativa effettuata dai militari dell’Arma all’interno dell’abitazione dell’uomo, nel corso della quale, i Carabinieri,anche con l’ausilio del cane antidroga “Manco”, hanno individuato all’interno di un magazzino, due involucri contenenti rispettivamente 50 grammi di cocaina e 45 grammi di hashish, nonché un bilancino di precisione, circostanze che ne facevanodesumere la pronta destinazione al commercio della sostanza rinvenuta.

I Carabinieri hanno quindi proceduto al sequestro della sostanza stupefacente e all’arresto in flagranza di reato dell’uomo. La misura precautelare è stata convalidata dal Tribunale di Catanzaro nella mattinata del 2 settembre. Nella circostanza è stata applicata nei confronti del 59enne la misura cautelare degli arresti domiciliari.

Il procedimento pende nella fase delle indagini preliminari.