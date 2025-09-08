Conflenti, sequestrata vasta piantagione di Canapa Indiana

Condividi

I Carabinieri della Compagnia di Soveria Mannelli sono frontalmente impegnati nel contrasto alla diffusione delle sostanze stupefacenti nell’area montana del Reventino e della Sila Piccola catanzarese.

Da ultimo, nelle prime ore del 5 settembre scorso, i militari dell’Arma, congiuntamente allo Squadrone Eliportato Cacciatori “Calabria”, dotato di unità cinofile per la ricerca di stupefacenti, hanno rinvenuto e sottoposto a sequestro una vasta piantagione di Canapa Indiana, composta da circa 4.800 piante di altezza variabile tra 1 e 2 metri, che, una volta smerciata al dettaglio, avrebbe fruttato circa 2,5 milioni di Euro.

Sono in corso investigazioni per stabilire la riconducibilità dello stupefacente rinvenuto che verrà distrutto, previa campionatura finalizzata a stabilire, tramite analisi chimiche di laboratorio, il principio attivo contenuto.