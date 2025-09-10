Arrestati i vertici calabresi di Forza Nuova per reato di propaganda, violenza e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa

Condividi

Nelle prime ore dell’alba, la Polizia di Stato ha dato esecuzione ad un’ordinanza di applicazione di custodia cautelare degli arresti domiciliari, emessa dal G.i.p. di Catanzaro su richiesta della locale Procura, nei confronti di tre soggetti, rispettivamente referenti regionale, provinciale e cittadino del movimento di estrema destra“Forza Nuova”, gravemente indiziati del reato di propaganda, violenza e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa.

In particolare, i tre soggetti, nel mese di marzo 2025, avrebbero perpetrato, in una delle zone più rinomate della movida giovanile catanzarese, una violenta aggressione ai danni di un cittadino straniero, che si trovava a passare casualmente ove gli stessi stavano affiggendo uno striscione che riportava l’espressione “MARANZA A CATANZARO SU CACI ‘NTA PANZA”

L’uomo, che sarebbe stato ripetutamente e immotivatamente colpito con calci e pugni ed appellato proprio con il termine discriminatorio “MARANZA”, avrebbe poi tentato la fuga per le vie del centro cittadino dove i tre, simulando una vera e propria caccia all’uomo, lo avrebbero inseguito con un’autovettura e continuato a minacciarlo con una mazza in metallo.

Gli accertamenti effettuati dai poliziotti della Squadra mobile e della Digos hanno permesso di ricostruire – nella fase delle indagini preliminari e che necessitano della successiva verifica processuale nel contraddittorio con la difesa – le fasi salienti dell’aggressione e risalire ai presunti autori.

In sede di perquisizione, è stata rinvenuta la mazza in metallo, utilizzata dagli aggressori.

Il procedimento pende attualmente nello stato delle indagini preliminari.