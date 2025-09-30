Eseguiti nel catanzarese controlli sulle strutture ricettive, elevate sanzioni

Condividi

I finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza Catanzaro nei giorni scorsi hanno concluso un’attività di monitoraggio e controllo sul rispetto della normativa amministrativa e fiscale nei confronti dei titolari di strutture ricettive extra-alberghiere, bed and breakfast e case vacanze durante il periodo estivo.

In particolare, i militari della Compagnia di Soverato durante la stagione estiva hanno avviato un’attività di polizia economico-finanziaria mirata al riscontro e corretto assolvimento da parte dei titolari di strutture ricettive e turistiche dell’obbligo di registrazione ed esposizione del Codice Identificativo Nazionale obbligatorio dal 01 gennaio 2025, per promuovere trasparenza, sicurezza, lotta alle locazioni irregolari e prevenire l’evasione da “affitti in nero”.

Attraverso un monitoraggio degli annunci pubblicati sui principali portali online, nonché approfondimenti mediante controlli presso le unità immobiliari e riscontri con le banche dati in uso al Corpo, i finanzieri hanno individuato 22 tra bed and breakfast e case vacanze, siti in Soverato, Montepaone, Davoli, Satriano, Badolato e San Sostene, sprovviste del Codice Identificativo Nazionale o comunque non esposto, violazioni per le quali sono state elevate sanzioni pecuniarie complessive fino ad un massimo di oltre 150 mila euro, che verranno versate in favore dei Comuni e destinati, in conformità alla Legge, a finanziare investimenti per politiche in materia di turismo e interventi concernenti la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti.

Nel corso delle attività ispettive, inoltre, per 9 delle 22 strutture individuate sono state riscontrate violazioni al Testo Unico in materia di Pubblica Sicurezza, per le quali sono stati segnalati all’Autorità Giudiziaria i titolari che hanno omesso di comunicare gli ospiti alla banca dati “Alloggiati web”.

Il procedimento penale verte ancora nella fase delle indagini preliminari e che la responsabilità degli indagati sarà definitivamente accertata solo all’esito di sentenza irrevocabile di condanna.