A Girifalco controlli dei carabinieri sulla sicurezza dei cantieri

Continua incessante l’attività dell’Arma dei Carabinieri nel campo dei controlli sul rispetto delle leggi che tutelano la sicurezza sui luoghi di lavoro. Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Compagnia di Girifalco e del Nucleo Ispettorato del Lavoro (N.I.L.), insieme a personale dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Catanzaro, hanno dato corso a dedicato servizio, volto al contrasto del lavoro irregolare nel settore edile e della sicurezza sui luoghi di lavoro.

I militari hanno sottoposto a controllo due cantieri (uno per la ristrutturazione di privata abitazione e uno per adeguamento locali di pubblica utilità) a Girifalco e ad Amaroni.

L’attività ispettiva ha permesso di accertare in entrambi i cantieri gravi irregolarità (inidoneità di impalcature e ponteggi, mancanza di parapetti, scale non fissate) altamente pregiudizievoli delle condizioni di sicurezza dei lavoratori, che in un cantiere sono stati sorpresi, dai militari, in assenza di idonei dispositivi di protezione individuale.

Nel corso del medesimo servizio i militari hanno accertato la presenza in un cantiere di un lavoratore in nero. Il totale delle sanzioni elevate supera i 16.000 euro, con sospensione immediata delle attività e prescrizioni ad adempiere.

E’massima l’attenzione dell’Arma territoriale e delle componenti speciali sulla specifica e delicata materia, al fine di garantire il rispetto delle leggi sulla sicurezza nei cantieri e di infrenare il triste e oramai frequente fenomeno degli infortuni sui luoghi di lavoro.