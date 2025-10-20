Intensificati i controlli nel territorio di Gioia Tauro

Condividi

Nei giorni scorsi, la Polizia di Stato ha effettuato mirati servizi di controllo del territorio finalizzati alla prevenzione ed al contrasto dei reati predatori.

L’attività ha interessato le aree più sensibili sotto il profilo della sicurezza pubblica, con l’impiego di pattuglie del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Gioia Tauro impegnate nell’identificazione di persone e nel controllo dei veicoli in transito lungo le principali arterie stradali. Parallelamente, i poliziotti della Squadra Amministrativa hanno eseguito verifiche presso diversi esercizi commerciali, segnalati come abituale luogo di ritrovo di soggetti pregiudicati.

Un’aliquota di personale della squadra investigativa, con il supporto dell’unità cinofila, ha inoltre effettuato controlli mirati sualcuni obiettivi sensibili situati nel quartiere della marina di Gioia Tauro.

Al termine delle attività, sono state identificate complessivamente 878 persone, di cui 282 con precedenti penali, due dei quali sono stati denunciati alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palmi per i reati di truffa ed uso di atto falso.

Sono stati altresì controllati 234 autoveicoli, con l’elevazione di 4 sanzioni amministrative per inosservanza delle norme del Codice della Strada, 8 attività commerciali, nonché effettuate 4 perquisizioni, di cui 3 personali ed 1 domiciliare.

Sono state anche verificate le posizioni di 61 persone sottoposte, a vario titolo, al regime di custodia domiciliare.

L’iniziativa del Commissariato di P.S. di Gioia Tauro si inseriscenell’ambito di una più ampia strategia di presidio del territorio, volta a rafforzare la percezione di sicurezza nella comunità locale e a prevenire reati di diversa natura nelle aree considerate più vulnerabili, rinnovando il proprio impegno quotidiano nella tutela dei cittadini e nella salvaguardia della sicurezza pubblica.