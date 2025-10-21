Tragico incidente stradale nel reggino, due morti e un ferito

Condividi

A causa di un incidente avvenuto lungo la strada statale 682 ‘Jonio Tirreno’, è provvisoriamente chiuso il tratto in prossimità del km 35,150, in entrambe le direzioni, nel territorio comunale di Gioiosa Jonica, in provincia di Reggio Calabria.

Nel sinistro, due persone hanno perso la vita e un’altra è rimasta ferita, trasportata in elisoccorso dal 118.

Sono attive deviazioni lungo la viabilità locale, con indicazioni sul posto.

Sono intervenute le Squadre Anas, i Vigili del Fuoco, 118 e le Forze dell’Ordine per il ripristino della circolazione nel più breve tempo possibile.