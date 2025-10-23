Esecuzione decreto di confisca di beni mobili ed immobili per un valore di oltre un milione di euro

Condividi

I militari del Servizio Centrale I.C.O. e dei Comandi Provinciali della Guardia di Finanza di Catanzaro e Cosenza hanno dato esecuzione ad un decreto di confisca emesso dal Tribunale di Catanzaro – Sezione per l’applicazione delle Misure di Prevenzione, con cui è stata disposta la misura ablativa di n. 1 unità immobiliare e di n. 2 imprese con relativi patrimoni aziendali, comprendenti numerosi appezzamenti di terreno, motoslitte, quad e rapporti bancari per un valore complessivo stimato in oltre 1 milione di euro, riconducibili ad un soggetto nei cui confronti è stata irrogata nell’anno 2020 la misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale, ulteriormente aggravata nel corso del 2022.

Il medesimo soggetto è stato coinvolto, sempre nell’anno 2022, nel procedimento “Reset” ove è stato condannato dal G.U.P. di Catanzaro ad anni 13 e mesi 8 di reclusione poichè riconosciuto organico al gruppo mafioso operante a Cosenza e territori limitrofi, facente capo al boss Francesco Patitucci.

Ancora, nell’anno 2023, lo stesso è stato implicato nell’operazione c.d. “Gentleman II”, per violazioni al T.U. in materia di sostanze stupefacenti, la cui posizione è pendente dinanzi al Tribunale di Castrovillari.

L’odierna misura ablativa adottata – ex art. 24 d.lgs. 159/2011 – dal Tribunale di Catanzaro nell’ambito del procedimento di prevenzione, sulla base di complessi accertamenti di natura economico – patrimoniale coordinati dalla Procura della Repubblica di Catanzaro – D.D.A. ed eseguiti dagli esperti dei Nuclei di Polizia Economico-Finanziaria di Catanzaro e di Cosenza, con la collaborazione dello S.C.I.C.O., scaturisce dall’analisi del profilo patrimoniale del destinatario e dei familiari, volto a verificare la congruità del valore dei beni a disposizione rispetto ai redditi dichiarati o all’attività economica svolta, che aveva già portato al sequestro degli stessi il 23.10.2024.