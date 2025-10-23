Lamezia, sparatoria al culmine di una lite, due feriti

Condividi

Una violenta lite tra due cittadini di etnia rom è sfociata in una sparatoria, nel pomeriggio di oggi, a Lamezia Terme, in via Cilea. Entrambi sono rimasti feriti e soccorsi dal personale del 118, per poi essere trasportati al Pronto soccorso dell’ospedale cittadino.

Secondo quanto si è appreso, uno dei due uomini verserebbe in gravi condizioni a causa di una ferita all’addome.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti. Non è ancora chiaro se i due siano stati colpiti da una terza persona o se gli spari siano partiti durante il confronto tra loro.

Al Pronto soccorso anche agenti della Polizia di Stato in supporto ai militari dell’Arma per garantire la sicurezza e contribuire alle attività investigative.