Lamezia, uomo di 52 anni ucciso a coltellate sul lungomare

Condividi

Tragedia nella notte a Lamezia Terme. Un uomo di 52 anni, Emiliano Torcasio, è stato trovato senza vita sul lungomare cittadino, in località Ginepri. Sul corpo evidenti ferite da arma da taglio.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato immediatamente le indagini per ricostruire la dinamica dell’accaduto e individuare il responsabile. Il cadavere è stato trasferito all’obitorio dell’ospedale di Lamezia Terme per gli accertamenti medico-legali.

Torcasio non risulterebbe avere precedenti penali. Gli inquirenti stanno ora cercando di chiarire il movente dell’omicidio e le ultime ore di vita della vittima.