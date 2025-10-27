In fiamme negozio di materiale elettrico a Crotone

Condividi

Oggi intorno alle 13:07 circa la sala operativa dei vigili del fuoco di Crotone veniva allertata per una fuoriuscita di fumo da un capannone adibito ad esercizio commerciale per la vendita di materiale elettrico “Elettrici” sulla S.S. 106 Km.245, 246/400 Crotone.

Le squadre dei vigili del fuoco della sede centrale di Crotone, giunte sul posto, nel constatare un intenso fumo che fuoriusciva dalla serranda d’ingresso, con ausilio degli automezzi in dotazione si sono apprestati allo spegnimento e raffreddamento sia dall’alto che dall’interno raggiungendo la zona dove vi era il materiale interessato dall’incendio in corso.

L’intervento delle squadre VF ha evitato il propagarsi dell’incendio e dei relativi effetti termici alle attività limitrofe, costituite da un ristorante, una concessionaria di automobili ed un negozio di ceramica che, per cautela e sicurezza , sono state fatte evacuare durante le operazioni di spegnimento.

Il capanonne interessato dalle fiamme è di circa 500 mq e non ci sono state persone coinvolte. Sul posto anche la Polizia Stradale per gli aspetti di competenza di controllo della viabilità.