Muore 17enne in incidente stradale nel reggino

Condividi

Un tragico incidente si è verificato in contrada Santa Lucia di Condofuri, nel Reggino, dove un ragazzo di 17 anni ha perso la vita.

Il giovane, alla guida del suo scooter, per cause ancora in fase di accertamento, si è scontrato frontalmente con un’automobile e per il diciassettenne non c’è stato nulla da fare: è morto sul colpo, nonostante il tempestivo intervento dei sanitari del 118.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno eseguito i rilievi e avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.