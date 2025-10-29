Catanzaro, controlli dei Carabinieri nel centro storico: sequestri alimentari e sanzioni alla movida

Condividi

Giorni di controlli serrati nel cuore di Catanzaro. I Carabinieri della Compagnia del capoluogo, con il supporto del Nucleo Antisofisticazione e Sanità e della Polizia Locale, nell’ambito di un servizio straordinario mirato al contrasto del degrado e delle forme di illegalità diffusa, hanno passato al setaccio il centro storico e le zone più frequentate della movida giovanile.

Durante le verifiche, i militari hanno ispezionato diversi bar e locali dediti alla somministrazione di alimenti e bevande. In uno di questi, l’accesso ispettivo ha portato alla scoperta di oltre 16 chili di prodotti alimentari non tracciati, scaduti o conservati in modo non idoneo.

Tutta la merce è stata sottoposta a sequestro amministrativo e al titolare è stata inflitta una sanzione di 4.500 euro. Sono in corso ulteriori accertamenti sulle autorizzazioni comunali dell’attività.

Altri due locali sono stati multati per aver organizzato intrattenimento musicale senza le necessarie autorizzazioni, in violazione delle norme sulla pubblica sicurezza.

Il bilancio complessivo del servizio parla di 41 persone e 19 veicoli controllati, con numerose sanzioni al Codice della Strada per divieti di sosta e intralcio alla circolazione.

L’iniziativa rientra nel più ampio piano di prevenzione disposto dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Catanzaro per garantire maggiore sicurezza e decoro nelle aree della movida cittadina.