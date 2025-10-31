Maltempo: numerosi interventi dei Vigili del Fuoco nelle province di Crotone e Catanzaro

Condividi

Nelle ultime ore, a causa delle condizioni meteo avverse che stanno interessando il territorio, numerose richieste di intervento sono pervenute alle sale operative dei Comandi dei Vigili del Fuoco di Crotone e Catanzaro.

Le criticità più significative si registrano nei comuni di Botricello e Cropani, nonché nel quartiere marinaro di Catanzaro, dove si stanno verificando allagamenti e presenza diffusa di acqua in aree urbane.

Contestualmente, la Sala Operativa 115 del Comando di Catanzaro segnala un incendio in viale Europa, che ha interessato un magazzino agricolo di circa 800 mq, al cui interno erano presenti attrezzature agricole e animali, alcuni dei quali deceduti. Sono attualmente in corso le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell’area. Al momento non è ancora nota la causa dell’innesco.

Le squadre dei Vigili del Fuoco proseguono senza sosta le attività di assistenza e supporto alla popolazione, monitorando l’evoluzione delle condizioni meteorologiche e delle altre criticità presenti sul territorio.

Si raccomanda alla cittadinanza di prestare attenzione, evitare gli spostamenti non necessari e non attraversare zone allagate o corsi d’acqua, anche se apparentemente poco profondi.