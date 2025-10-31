Maltempo su Crotone, allagamenti e alberi caduti, diversi interventi dei Vigili del Fuoco

Condividi

Squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale di Crotone, a causa delle condizioni meteo avverse, che hanno coinvolto intensamente una parte della provincia, sono stati impegnati da questa mattina per diverse tipologie di interventi, quali alberi caduti, tombini saltati, allagamenti, recupero vetture, recupero persone in situazione di disagio per infiltrazione di acqua in abitazioni in più zone della provincia.



Al momento sono oltre trenta gli interventi effettuati e una decina ancora in fase di attesa. Le zone interessate dall’ondata di maltempo sono quelle sulla costa ionica soprattutto nella zona di Steccato di Cutro dove le strade della frazione erano totalmente allagate tanto da non distinguere le corsie percorribili. In tale zona anche un automezzo dei vigili del fuoco durante l’attività di soccorso e’ andato fuori dalla sede stradale inclinandosi su un lato fortunatamente senza nessuna conseguenza per gli uomini all’interno e con pochi danni al

Mezzo, recuperato successivamente da un’altra squadra Vvf con l’ausilio dell’autogru in dotazione.

Al momento si continua a lavorare per verifiche e allagamenti, ma con richieste che tendono verso l’ordinarietà.