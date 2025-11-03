Nuova ondata di intimidazioni a Lamezia Terme: esplosioni davanti a negozi in pieno centro

Condividi

Torna a farsi sentire a Lamezia Terme l’ombra del racket. Negli ultimi giorni, infatti, si sono verificati diversi episodi intimidatori che lasciano pensare a una possibile recrudescenza delle estorsioni ai danni delle attività commerciali cittadine.

Nella notte tra sabato e domenica, un ordigno rudimentale è esploso poco dopo la mezzanotte davanti a un negozio di ottica situato sul centralissimo corso Nicotera, causando paura e danni alla vetrina dell’esercizio. Sul posto sono immediatamente intervenuti gli agenti del Commissariato di Polizia per i rilievi e l’avvio delle indagini.

Un episodio analogo si era verificato la notte precedente, quando un altro ordigno era stato fatto esplodere davanti all’ingresso di un negozio di abbigliamento in via XX Settembre. Solo pochi giorni prima, un’esplosione aveva danneggiato una rivendita in franchising di prodotti per l’igiene in via Miceli.

Una serie di episodi ravvicinati che desta forte preoccupazione tra i commercianti e la comunità locale.