Operazione ambientale dei Carabinieri nel catanzarese: droni e fototrappole contro i reati ecologici

I Carabinieri del Comando Provinciale e il Gruppo Forestale di Catanzaro hanno messo in atto nell’ultimo mese un piano di monitoraggio e controllo su tutto il territorio provinciale in materia ambientale.

Gestione illecita e abbandono di rifiuti, scarico non autorizzato di acque reflue, illeciti in materia di selvicoltura e di tutela del patrimonio ambientale.

Questi i reati presi di mira dai numerosi servizi svolti negli ultimi trenta giorni dai Carabinieri.

I risultati non si sono fatti attendere.

Sono state controllate numerose aziende di gestione rifiuti ed attività commerciali.

Il bilancio è di:

18 persone denunciate all’Autorità Giudiziaria

all’Autorità Giudiziaria Sequestro di:

1 immobile

1 capannone industriale

1 ditta edile

3 autocarri

2 escavatori

11 veicoli abbandonati

1 area complessiva di 2.000 mq

Preziosa si è rivelata la capillarità delle Stazioni e dei Nuclei Forestali Carabinieri, in grado di mettere in piedi una minuziosa e diffusa azione di monitoraggio sulle varie attività illegali condotte in danno dell’ambiente circostante.

Nel corso delle operazioni di servizio sono stati messi in campo anche ausili tecnici come droni, foto-trappole e telecamere, che hanno consentito di:

Documentare 5 episodi di gestione illecita di rifiuti

Accertare 2 condotte di abbandono di rifiuti non pericolosi

Rilevare 3 scarichi di acque reflue senza autorizzazione

Appurare che un’azienda del settore ometteva la tenuta del registro di carico e scarico di rifiuti

Le sanzioni amministrative elevate ammontano complessivamente a oltre 57.000 €.

In particolare:

A San Vito sullo Ionio , due operai di una ditta edile sono stati sorpresi a estirpare cinque piante di ulivo senza la prevista autorizzazione dell’Ente Regionale preposto

, due operai di una ditta edile sono stati sorpresi a estirpare cinque piante di ulivo senza la prevista autorizzazione dell’Ente Regionale preposto A Carlopoli , tre persone sono state denunciate per prelievo illecito di materiale terroso e rocce in area demaniale lungo il fiume Corace

, tre persone sono state denunciate per prelievo illecito di materiale terroso e rocce in area demaniale lungo il fiume Corace Ad Amato, in una zona boschiva, cinque persone stavano effettuando lavori non autorizzati su beni paesaggistici sottoposti a vincolo. Anche per loro è scattata la denuncia

L’attività stringente con l’ausilio di droni, foto-trappole e telecamere si è concentrata anche sull’area lametina, riuscendo a:

Individuare quattro persone che abbandonavano rifiuti lungo un’arteria stradale periferica

Documentare due scarichi abusivi di acque reflue industriali di un frantoio, con il sequestro dello stabile e delle attrezzature

L’attività frontale di contrasto ai danni ambientali dei Carabinieri proseguirà senza sosta, parallelamente a numerose iniziative di educazione ambientale presso le scuole della provincia.