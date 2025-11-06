Gioia Tauro e Rosarno, controlli straordinari della Polizia: 1071 persone identificate e 7 sanzioni amministrative

Condividi

Continua l’attività di controllo del territorio da parte della Polizia di Stato. Il Commissariato di P.S. di Gioia Tauro ha messo in atto servizi mirati che hanno riguardato la città di Rosarno.

Nei giorni scorsi, la Polizia di Stato si è concentrata intensificando i controlli lungo le arterie stradali del territorio rosarnese, che da sempre rappresenta un crocevia di passaggio verso la vicina Gioia Tauro e il territorio della provincia di Vibo Valentia.

Nella prima parte della mattinata, le volanti, unitamente alla squadra di polizia amministrativa e alla sezione investigativa del Commissariato di P.S. di Gioia Tauro, hanno espletato un posto di controllo in entrambi i sensi di marcia lungo la Strada Statale Ionio-Tirreno, spostandosi successivamente nel centro della città di Rosarno, lungo la Strada Statale 18, controllando numerosi autoveicoli, motoveicoli e mezzi pesanti con i relativi occupanti.

Il servizio ha coinvolto anche una unità cinofila della Polizia di Stato e un’aliquota della Polizia Scientifica, innalzando la qualità del controllo su alcuni target di particolare interesse operativo.

Nel corso del servizio sono state:

identificate complessivamente 1071 persone , di cui 337 con precedenti penali o di polizia

, di cui sottoposti a controllo 464 autoveicoli

elevate 7 sanzioni amministrative per inosservanza delle norme al Codice della Strada , con sequestro di un’autovettura sprovvista di copertura assicurativa

per inosservanza delle norme al , con controllate 44 persone sottoposte, a vario titolo, al regime di custodia domiciliare

L’iniziativa del Commissariato di P.S. di Gioia Tauro si inserisce in una più ampia strategia di presidio del territorio, tesa ad innalzare il livello di sicurezza tra i cittadini in realtà territoriali considerate particolarmente vulnerabili.