Lamezia, la Polizia di Stato esegue la distruzione di materiale esplodente pericoloso per la sicurezza pubblica

Nei giorni scorsi, con il coordinamento dell’Ufficio Licenze della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale della Questura di Catanzaro, gli artificieri del locale Nucleo Regionale della Polizia di Stato hanno portato a termine un’importante operazione di distruzione di materiale esplodente, risultato altamente pericoloso per l’incolumità pubblica.

L’intervento ha riguardato diverse tipologie di materiale pirotecnico custodito all’interno di un deposito autorizzato: a seguito di accurati controlli, si è accertata la scadenza del materiale e uno stato di deterioramento tale da ingenerare un concreto rischio per la sicurezza pubblica.

La proposta di distruzione è stata avanzata dal Questoreche, sulla base delle risultanze tecniche e delle verifiche effettuate dal personale specializzato, ha ritenuto sussistenti circostanze di pericolo reale e immediato per la collettività. Quindi il Prefetto della provincia di Catanzaro, valutata la fondatezza delle motivazioni, ne ha disposto con apposito decreto la distruzione immediata.

L’intervento, condotto con la massima attenzione e nel pieno rispetto delle procedure di sicurezza, si è conclusocon l’eliminazione completa delle sostanze esplodenti, restituendo così condizioni di piena sicurezza all’area interessata, sita in un quartiere centrale di Lamezia Terme.

L’operazione rappresenta un ulteriore esempio di come la costante vigilanza della Polizia di Stato e il coordinamento tra le istituzioni garantiscano efficacia e tempestività nelle azioni di prevenzione e sicurezza pubblica.