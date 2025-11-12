Nel cosentino controlli e sequestri distributori automatici alcolici self bar h24 non in regola

Condividi

I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Cosenza, nell’ambito di specifici controlli economici del territorio, hanno sottoposto a sequestro tre distributori automatici che erogavano bevande alcoliche anche in orario notturno.

In particolare, i finanzieri della Compagnia di Paola e della Tenenza di Cetraro, attuando le direttive di servizio che hanno già permesso di riscontrare irregolarità della specie in altre località, hanno verificato diversi distributori automatici di cibi e bevande, posizionati nel territorio di competenza, ponendo particolare attenzione al rispetto delle norme relative alla vendita di alcolici.

In base alle norme vigenti, infatti, la somministrazione automatica di bevande alcoliche è vietata nella fascia oraria compresa tra mezzanotte e le sette del mattino. Al riguardo, durante i controlli effettuati in tre distinti Comuni della Provincia di Cosenza, sono stati sottoposti a sequestro tre distributori automatici SELF H24, riconducibili ad un unico soggetto economico, risultati non conformi alla normativa vigente in quanto erogavano bevande alcoliche anche nella fascia oraria notturna non consentita.

Nei confronti del gestore delle attività commerciali sono state applicate le prescritte sanzioni amministrative fino ad un massimo di 90.000,00 Euro.

L’attività di servizio svolta dai finanzieri si inquadra nel più ampio dispositivo posto in essere quotidianamente a tutela e sostegno dei cittadini, con particolare riguardo alla tutela della salute pubblica, soprattutto dei più giovani, e della sicurezza pubblica. Infatti la vendita incontrollata di bevande alcoliche nelle ore notturne alimenta fenomeni di degrado, risse, incidenti stradali e rischi seri per la salute dei minori.

Il contrasto di tali tipologie di illeciti significa contribuire a garantire una protezione efficace dei consumatori e un mercato competitivo, nel quale gli operatori economici onesti possano beneficiare di condizioni di sana concorrenza.