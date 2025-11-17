Nel crotonese trattore precipita in burrone, due morti

Condividi

I vigili del fuoco del Comando di Crotone sono intervenuti, in data odierna, presso un’area agricola impervia, posta tra il comune di Pallagorio e Casabona, dove si è verificato un incidente in cui è stato coinvolto un trattore, su cui erano presenti 4 persone, precipitato lungo un profondo burrone.

All’arrivo sul posto si è rivenuto il mezzo agricolo in fondo ad un burrone con un notevole dislivello, rispetto alla presumibile area di lavoro o di transito del mezzo, di circa 100 metri. Le operazioni di recupero e soccorso si sono rilevati difficili a causa della scarsa accessibilità dell’area, fortemente impervia e con presenza anche di rovi e vegetazione varia. Il sinistro ha comportato il decesso di due persone, constatato dal medico legale, e il ferimento di una terza persona. La quarta persona non è risultata coinvolta nella caduta del mezzo riuscendo, pare, ad abbandonare il mezzo prima che precipitasse nel burrone. E’ intervenuto un elicottero verricellato del reparto volo vigili del fuoco di Salerno che ha potuto operare, con l’ausilio dei colleghi operanti a terra, in fondo al burrone trasportando prima il ferito e poi le due salme in un’area prossima accessibile. In tale area altri due elicotteri del servizio sanitario, presenti in posto, hanno preso in consegna il ferito per le cure del caso, nonché le due salme per il successivo trasporto. Presente in posto i carabinieri per gli accertamenti di competenza. L’intervento è tutt’ora in corso ma in fase di conclusione per gli aspetti di competenza.