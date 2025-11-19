HapuEditore

Cronaca

Scivola in una scarpata a Nocera Terinese: salvato dai Vigili del Fuoco un uomo di 67 anni

19 Nov 2025
redazione Corriere di Lamezia
Nel tardo pomeriggio di oggi, una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando di Catanzaro, distaccamento di Lamezia Terme, è intervenuta in località Contrada Campodorato, nel comune di Nocera Terinese (CZ), per un soccorso a persona.

L’intervento si è reso necessario a seguito della caduta di un uomo, classe 1958, scivolato lungo una scarpata particolarmente impervia. I Vigili del Fuoco, raggiunto il malcapitato, hanno provveduto a immobilizzarlo e a recuperarlo tramite l’utilizzo della barella toboga in dotazione.

Una volta riportato in zona sicura, l’uomo è stato affidato al personale sanitario del Suem 118 per le prime cure e il successivo trasporto presso una struttura ospedaliera di Catanzaro.

Sul posto presenti anche i Carabinieri per gli adempimenti di competenza.


