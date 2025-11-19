Tropea, controlli della Polizia di Stato, rinvenuta sostanza stupefacente e denunciata una donna

Condividi

Nei giorni scorsi, nell’ambito di intensificati servizi di prevenzione e controllo del territorio nel Comune di Tropea, disposti dal Questore di Vibo Valentia e indirizzati anche al contrasto del traffico di sostanze stupefacenti, la Polizia di Stato ha denunciato una donna per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

In particolare, personale appartenente al Posto Fisso diPolizia di Tropea ha effettuato alcuni accertamenti in merito ad un’autovettura apparentemente in stato di abbandono, parcheggiata sulla pubblica via. Gli agenti, pertanto, constatavano che la medesima autovettura, risultata di proprietà di una donna, si presentava con gli sportelli chiusi ma non serrati, effettivamente in evidente stato di abbandono e sprovvista di copertura assicurativa.

A seguito di una preliminare ispezione del veicolo, gli operanti hanno notato, dal finestrino posteriore lato passeggero, la presenza di un sacchetto sottovuoto verosimilmente contenente sostanza stupefacente, motivo per il quale hanno proceduto alla perquisizione dell’abitacolo.

L’attività esplorativa all’interno del veicolo ha consentito di rinvenire e sequestrare sostanza stupefacente del tipo marijuana e cocaina, per un peso lordo complessivo pari a 203.5 gr. di marijuana e peso complessivo lordo pari a 67,1 gr. di cocaina, nonché n.02 bilancini elettronici di precisione perfettamente funzionanti.

Al termine di tutte le operazioni, svolte anche con l’ausilio di personale della Squadra Mobile, nel frattempo intervenuto sul posto, considerato che il predetto veicolo, seppur in disuso, di fatto era nella disponibilità della donna, la quale era in possesso anche delle relative chiavi, si è proceduto al suo deferimento in stato di libertà alla competente Autorità Giudiziaria.